Regno Unito: Starmer attacca Sunak, mentre i conservatori lottano tra loro il Paese non viene governato

- Mentre i conservatori britannici lottano tra loro, "c'è un Paese qui fuori che non viene governato". Lo ha dichiarato il leader laborista, Keir Starmer, durante il suo intervento odierno alla Camera dei Comuni. Starmer ha fatto riferimento alle elevate rate dei mutui, alle bollette energetiche di nuovo in aumento, al fatto che l'economia si sta contraendo e che le liste d'attesa per il Servizio sanitario nazionale sono "al massimo storico". "Non pensa che il governo farebbe meglio a rimediare ai pasticci che ha già fatto piuttosto che affrettarsi a crearne di nuovi?" ha chiesto Starmer al primo ministro del Regno Unito in carica, Rishi Sunak. (Rel)