Mes: Calenda a Meloni, sappiamo che lo ratificheremo

19 luglio 2021

- In Parlamento sul Mes "vi state accusando" su "una cosa che sappiamo ratificheremo". Lo ha detto in Aula in dichiarazione di voto sulle risoluzioni alle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo, il leader e senatore di Azione, Carlo Calenda. (Rin)