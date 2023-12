Salute: Gemmato, governo Meloni ha ampliato fondo sanitario, invertita tendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto all'erogazione reale di salute "è importante declinare i numeri e le aspettative del popolo italiano. Partiamo dal dato del maggior finanziamento del fondo sanitario nazionale, che si dota di 136 miliardi, solo 4 anni fa era di 115 miliardi. Ante Covid avevamo 21 miliardi in meno per curare gli italiani". Lo ha detto Marcello Gemmato, sottosegretario al Ministero della Salute, in occasione della presentazione del rapporto "Campus Bio-Medico One Health" durante l'evento dal titolo "Salute e Sostenibilità Sociale, Economica e Ambientale" nella Sala Capitolare al Senato. "Abbiamo una risorsa straordinaria che il governo Meloni ha messo in campo, dobbiamo mettere in campo nuovi modelli organizzativi, perché dopo il Covid il nostro sistema sanitario territoriale ha dimostrato i suoi limiti - ha aggiunto -. Momenti come questo servono a raccogliere idee e a confrontarsi, con l'orizzonte comune di gestire bene la sanità in Italia partendo da un forte radicamento pubblico". (segue) (Rin)