Salute: Gemmato, governo Meloni ha ampliato fondo sanitario, invertita tendenza (2)

- "Un aggiornamento costante che passa dal fatto di avere un ministro che è un medico e un rettore, Schillaci, che si è dimesso per fare il ministro della Salute - ha precisato Gemmato -. Una persona che conosce il mondo della sanità e che sta cercando in questi mesi di governo di poter approcciare e risolvere tutti i problemi che si sono stratificati negli anni, a partire dal definanziamento che c'è stato e un errore nella programmazione sanitaria. Se oggi abbiamo meno medici è perché 10 anni fa è stata sbagliata la programmazione sanitaria. Tutto questo sta rientrando nell'agenda di governo con azioni concrete. Abbiamo aumentato del 30 per cento i posti disponibili per la facoltà di medicina. Siamo a 20 mila posti, 5 mila in più rispetto all'anno scorso. Stiamo approcciando una revisione globale rispetto al numero chiuso, per capire come sfornare quanti più medici possibile. Stiamo approcciando con i soldi del Pnrr alla telemedicina, una straordinaria risorsa che può servire a offrire prossimità, per cui anche chi abita nelle zone interne potrà accedere a servizi. Stiamo licenziando il fascicolo sanitario elettronico - ha concluso il sottosegretario alla Salute -. Ha superato tutti i valichi, Garante privacy e Stato-Regioni, manca il decreto sull'ecosistema dei dati e sarà disponibile. Anche l'occasione dei soldi del Pnrr per la sanità territoriale è un unicum che si sta cercando di rendere fruibile ai cittadini anche delle zone interne per migliorare le performance del nostro sistema sanitario. (Rin)