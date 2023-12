Sicurezza: Libia avvia operazione per rintracciare ricercati in collaborazione con Interpol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia ha annunciato l’inizio dell’attuazione dell’Operazione Maqab nei porti marittimi, negli aeroporti e nei valichi terrestri per rintracciare persone ricercate a livello internazionale. Lo ha reso noto il ministero libico sulla pagina Facebook, spiegando che l'operazione è partita con un corso di formazione per i propri membri che lavoreranno in collaborazione con l'Interpol. Il corso mira a formare gli studenti sulle tecniche e sui dispositivi utilizzati per rintracciare e verificare l'identità delle persone ricercate, oltre a trovare eventuali veicoli rubati e riconoscere documenti di viaggio contraffatti. (Lib)