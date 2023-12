Egitto: media, Al Sisi vince le presidenziali con oltre l'85 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati preliminari dei risultati delle elezioni presidenziali tenute in Egitto dal 10 al 12 dicembre indicano una vittoria schiacciante del presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, con un ampio margine sul suo rivale più vicino. In attesa dei risultati definitivi, che saranno annunciati solo il 18 dicembre, alcuni giudici dei comitati generali delle elezioni hanno annunciato i risultati dello spoglio dei voti, senza tuttavia spedicarne la provenienza né la quantità, da cui risulterebbe una vittoria di Al Sisi con un margine compreso tra l'85 e il 95 per cento, secondo quanto riferito dall'emittente televisiva di proprietà saudita "Al Arabiya". Al Sisi è in competizione con tre candidati: Farid Zahran, capo del Partito socialdemocratico egiziano; Abdel Sanad Yamama, capo del partito Wafd; e Hazem Omar, capo del Partito popolare repubblicano. (Cae)