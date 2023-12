Università: al via nuovo accordo triennale Politecnico di Milano-Ucimu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato siglato ieri pomeriggio, l’accordo di collaborazione tra Politecnico di Milano e Ucimu-sistemi per produrre, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, volto a potenziare ulteriormente il dialogo e la collaborazione tra le due organizzazioni che, da sempre, sviluppano progetti di interesse comune legati al settore. La rettrice del Politecnico di Milano Donatella Sciuto e la presidente UCIMU Barbara Colombo hanno firmato l’accordo alla presenza dei membri del board di UCIMU riunitosi, presso la sede associativa, per l’ultimo Consiglio Direttivo dell’anno 2023. La definizione dell’Accordo Quadro - che ha validità triennale - vuole essere anzitutto uno strumento per coordinare al meglio le diverse iniziative che vedono coinvolte le due organizzazioni incrementando, ove possibile, i punti di contatto e le attività focalizzate sull’industria della macchina utensile, della robotica, dell’automazione e del digital e additive manufacturing. Due le linee di intervento. La prima è quella di promuovere iniziative per favorire la conoscenza dell’industria della macchina utensile agli studenti dell’Università attraverso il finanziamento di borse di studio sulle discipline legate al comparto, tra cui i Premi UCIMU, la realizzazione di tesi di laurea su temi di interesse congiunti, l’organizzazione di visite di studenti e gruppi di studenti alle aziende del settore e alle fiere di riferimento promosse dall’associazione e il coinvolgimento dei laureandi in attività di tutoraggio destinate agli alunni delle scuole superiori in visita alle fiere. (segue) (Com)