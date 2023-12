Università: al via nuovo accordo triennale Politecnico di Milano-Ucimu (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un accordo che pensa ai giovani: al loro ingresso in università e all'inserimento nel mondo del lavoro grazie al dottorato industriale. Dalla formazione di personale qualificato, passando dalla ricerca di punta e dall’innovazione, UCIMU si conferma un partner importante per il nostro ateneo”, commenta Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano. “L'impegno preso per i prossimi tre anni, da ambo le parti, è la riprova di un'intesa che punta sul merito e sulla competenza. Per noi due elementi vitali. Per il sistema industriale due leve imprescindibili per mantenere alta la competitività delle imprese che aderiscono all’Associazione e che rappresentano la vasta maggioranza del Made in Italy di settore. Puntare sui giovani significa stabilire le basi per percorsi di crescita condivisi e duraturi tra pubblico e privato in un comparto, quello manifatturiero, che si conferma centrale per la nostra economia”. (Com)