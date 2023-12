Taiwan: ministro degli Esteri Joseph Wu annuncerà dimissioni dall'incarico dopo presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joseph Wu, diplomatico di lungo corso che ha contribuito al rafforzamento dei legami tra Taiwan e gli Stati Uniti, rassegnerà le dimissioni dall'incarico di ministro degli Esteri dopo le elezioni presidenziali del prossimo 13 gennaio. Lo ha annunciato in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano "Wall Street Journal", concessa nel quadro delle persistenti tensioni con la Cina nello Stretto e della serrata competizione tra i partiti taiwanesi in vista della votazione del mese prossimo, che vedrà Tsai Ing-wen lasciare la presidenza dopo otto anni per sopraggiunti limiti di mandato. "Ricopro questo incarico da sei anni ed è un periodo molto, molto lungo", ha dichiarato Wu, che farà un passo indietro indipendentemente dalla vittoria del Partito progressista democratico (Dpp), attualmente al potere. Wu è stato la voce dell'isola all'estero in uno dei periodi più difficili della sua storia, contrassegnata dai contraccolpi dell'invasione russa dell'Ucraina e dalla crescente pressione diplomatico-militare del Partito comunista cinese. Durante il suo mandato, iniziato nel 2018, la cerchia degli alleati diplomatici di Taiwan si è ridotta da 20 a 13, scricchiolando di fronte alle promesse d'investimento e alla vastità del mercato cinese. (segue) (Res)