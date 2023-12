Taiwan: ministro degli Esteri Joseph Wu annuncerà dimissioni dall'incarico dopo presidenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciononostante, il rapporto con gli Stati Uniti ne è uscito rafforzato, soprattutto grazie ad una serie d'incontri d'alto livello tra la leadership taiwanese e l'amministrazione del presidente Joe Biden. Solo lo scorso aprile, Wu ha effettuato una sosta in California al fianco di Tsai, che ha incontrato il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, in quello che si configura come il colloquio di più alto profilo mai avvenuto tra un leader taiwanese e un funzionario americano sul suolo statunitense. Il tutto dopo che lo scorso agosto l'ex speaker Nancy Pelosi si è recata in visita a Taiwan contravvenendo ai moniti della Cina, che ha risposto con una delle più vaste esercitazioni militari tenute negli ultimi anni nello Stretto. Il ministro degli Esteri ha intrattenuto fitti rapporti anche con la stampa straniera, di cui si è detto "piuttosto orgoglioso". Grazie alle oltre 300 interviste condotte sinora, "la comunità internazionale sta prestando a Taiwan più attenzione che mai", ha detto a tal proposito. (segue) (Res)