Germania: Scholz su crisi bilancio, il governo si attiene agli obiettivi

- Il governo tedesco “si attiene agli obiettivi”: transizione ecologica, coesione sociale e sostegno all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. È quanto dichiarato dal cancelliere Olaf Scholz durante la conferenza stampa che sta tenendo a Berlino con i ministri delle Finanze, Christian Lindner, e dell'Economia e Protezione del clima, Robert Habeck. I tre esponenti dell'esecutivo federale stanno commentando i risultati dei negoziati che hanno tenuto fino all'alba di oggi per risolvere la crisi dei conti pubblici in cui versa la Germania. In particolare, si tratta di colmare l'ammanco di 17 miliardi di euro nella legge di bilancio per il 2024. Scholz ha affermato che, a tal fine, dovranno essere effettuati dei tagli “necessari” alla spesa pubblica, per esempio nei sussidi dannosi per il clima, in altre sovvenzioni e nel bilancio dei ministeri. Verranno, invece, mantenuti invariati gli stanziamenti per l'Ucraina che, come evidenziato dal cancelliere, potranno anche essere aumentati. (Geb)