Migranti: Calenda a Meloni, accordo con Albania è violazione di razionalità

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Sono profondamente convinto che non si può tollerare l'immigrazione irregolare, i flussi vanno interrotti" e Azione ha espresso "apprezzamento per l'accordo con la Tunisia" ma "mi domando come vi sia venuto in mente l'accordo con Albania" che "è una violazione della razionalità". Lo ha detto in Aula in dichiarazione di voto sulle risoluzioni alle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo, il leader e senatore di Azione, Carlo Calenda. (Rin)