Ue: Accordo fra parlamento e Consiglio su Autorità antiriciclaggio, nuova sede sarà decisa nel 2024

- Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla creazione della nuova Autorità europea antiriciclaggio (Amla), al centro del pacchetto antiriciclaggio, che mira a proteggere i cittadini dell'Ue e il sistema finanziario europeo dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo. L'accordo, precisa una nota del Consiglio dell'Ue, "non include la sede della futura agenzia, sulla quale le discussioni continueranno", e che sarà quindi scelta nel 2024. Come parte di un pacchetto più ampio sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, l'Amla supervisionerebbe le nuove norme Ue sulla lotta ai flussi di denaro sporco e sarebbe incaricata di supervisionare direttamente le entità finanziarie più rischiose (quelle con operazioni in almeno 6 Stati membri) e in ogni caso di supervisionarne una per Stato membro. Inoltre, avrebbe anche forti poteri per intervenire in caso di fallimenti della vigilanza e per assumere compiti di vigilanza. L'Amla, specifica poi una nota dell'Eurocamera, fungerebbe anche da centro di coordinamento delle azioni delle autorità di vigilanza nei diversi Paesi dell'Ue e garantirebbe la convergenza delle pratiche di vigilanza. Sulla base di una proposta del Parlamento, l'Amla avrà anche il compito di mediare e risolvere le controversie tra le autorità nazionali. (segue) (Beb)