Ue: Accordo fra parlamento e Consiglio su Autorità antiriciclaggio, nuova sede sarà decisa nel 2024 (2)

- Inoltre, l'Agenzia sosterrà le unità di informazione finanziaria nell'analisi delle transazioni sospette e nell'individuazione dei casi di riciclaggio di denaro, in particolare sostenendo analisi congiunte e gestendo Fiu.net, il sistema informatico utilizzato per la condivisione delle informazioni delle unità di informazione finanziaria (Fiu). Considerati i collegamenti tra la legge antiriciclaggio, l'autorità di contrasto e le norme che essa applicherà, i colegislatori hanno anche raggiunto un accordo provvisorio sugli elementi del più ampio pacchetto antiriciclaggio, concordando diversi punti he armonizzeranno le norme antiriciclaggio e antiterrorismo e aiuteranno gli Stati membri ad applicarle in modo più uniforme e coerente. Le nuove disposizioni, specifica il Parlamento europeo, includono la creazione di canali di segnalazione per ricevere e gestire le informazioni sulle violazioni e la protezione degli informatori, nonché una cooperazione efficace tra le Fiu nazionali e l'Amla. Infine, il Parlamento ha inserito nuove norme contro l'elusione delle sanzioni finanziarie mirate e il ruolo di vigilanza dell'Amla nel garantire l'attuazione delle sanzioni finanziarie mirate da parte degli enti obbligati. Il testo dell'accordo provvisorio sarà ora finalizzato e presentato ai rappresentanti degli Stati membri e al Parlamento europeo per l'approvazione. Se approvato, il Consiglio e il Parlamento dovranno adottare formalmente i testi. (Beb)