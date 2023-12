Salute: Dialuce (Enea), rapporto "Campus Bio-Medico One Health" molto interessante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello presentato stamattina dal Campus Bio-Medico di Roma è "un rapporto molto interessante". Lo ha detto il presidente di Enea, Gilberto Dialuce, in occasione della presentazione del rapporto "Campus Bio-Medico One health" durante l'evento dal titolo "Salute e Sostenibilità Sociale, Economica e Ambientale" nella Sala Capitolare al Senato. "Enea lavora già da molti anni con il Campus Bio-Medico in questo approccio olistico dei vari sistemi che vanno considerati, salute ambiente e benessere sociale anche attraverso nuove tecnologie - ha aggiunto -. Noi collaboriamo su due aspetti: sostenibilità, con tutta la tecnologia Enea che può essere messa a disposizione di questo settore, e con un aiuto, per quanto può essere di supporto alle amministrazioni della sanità privata, nell'efficientamento energetico. Abbiamo collaborazioni da molti anni, abbiamo fornito delle linee guida, e adesso che anche le aziende della sanità dovranno adempiere gli obiettivi di efficientamento energetico, saremo di supporto alla loro attività". (Rin)