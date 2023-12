Ucraina: primo ministro Shmyhal, 70 per cento nostro grano esportato attraverso la Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha ringraziato la Romania, sul cui territorio "passa attualmente il 70 per cento del grano" esportato da Kiev. "La nostra partnership è ampia. Apprezziamo le misure adottate dalla Romania per quanto riguarda gli aspetti finanziari e le sanzioni. La cooperazione sul lato logistico è particolarmente importante, forniamo un corridoio di trasporto per l'esportazione. Attualmente, il 70 per cento dei nostri cereali viene esportato attraverso la Romania. L'Ucraina continua così ad essere garante della sicurezza alimentare mondiale", ha affermato il primo ministro.(Rob)