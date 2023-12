Argentina: il dollaro per acquisti all'estero sale a 1.320 pesos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di cambio per gli acquisti in dollari statunitensi fuori dall'Argentina è stato portato oggi a quota 1.320 pesos. L'incremento segue quello del tasso di cambio ufficiale (a 800 pesos), annunciato ieri dal governo per affrontare l'emergenza economica. Il valore del "dolar tarjeta", questo il nome del cambio che si applica alle transazioni con carte di credito e debito emesse in Argentina ma usate per acquisti all'estero, si costruisce su quello del dollaro ufficiale, aumentato di un 30 per cento corrispondente al "Impuesto Pais": si tratta di una imposta creata dal precedente governo di Alberto Fernandez con l'obiettivo principale di disincentivare le transazioni in dollari, la cui scarsa disponibilità si riflette sull'aumento del prezzo in pesos. A questa imposta si aggiunge un prelievo del 35 per cento relativo all'anticipo sul guadagni (in calo rispetto al precedente 100 per cento), mentre cade un altro balzello del 25 per cento (sui Beni personali). (segue) (Abu)