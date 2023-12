Argentina: il dollaro per acquisti all'estero sale a 1.320 pesos (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur se complessivamente alleggerito dai rincari, il "dolar tarjeta" conserva in questo periodo "di transizione" diverse imposte, strumento che il presidente Javier Milei intende rimuovere ritenendolo un inutile freno al libero mercato e, in ultima analisi, alla crescita. Secondo quanto si legge dal decreto in Gazzetta ufficiale, questo tasso di cambio si usa per diverse categorie: l'acquisto di biglietti e monete in divisa straniera, effettuati per il mero accumulo o senza un obiettivo specifico; acquisto di servizi all'estero tramite agenzie di viaggi e servizio di trasporto passeggeri fuori dai confini nazionali; cambio di divisa destinato al pagamento di operazioni che gli argentini effettuano all'estero con carte di credito o debito. (Abu)