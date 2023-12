Bce: Ronzulli (FI), sinistra sostenga governo in richiesta riduzione tassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarebbe importante sostenere il governo nel chiedere che la Bce, che finora ha portato avanti una politica miope e dannosa per cittadini e imprese, abbassi i tassi ora che l'inflazione è scesa, come ha chiesto il ministro Tajani. Così risparmieremmo soldi da destinare alla sanità, alle pensioni, alle tante mirabolanti idee che alla sinistra vengono in mente soltanto ora, dopo aver governato per 10 anni". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, intervenendo in Aula sulle comunicazioni del premier Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. "Intanto le risorse per sostenere la crescita le stiamo ricavando dalla rimodulazione del Pnrr - ha sottolineato -. La sinistra diceva che pensare di cambiarlo era impossibile e da irresponsabili, invece i loro scenari apocalittici si sono rivelati totalmente infondati. Grazie al lavoro del ministro Fitto e degli altri ministri coinvolti, oggi siamo il primo Paese europeo a ricevere la quarta rata e il primo ad essere pronto a presentare gli obiettivi della quinta. Non solo. Grazie alla rimodulazione si liberano risorse importanti per le infrastrutture, per il sostegno della competitività delle nostre imprese. Noi siamo sempre rimasti aperti al confronto, ai suggerimenti, ai contributi, la sinistra invece ha usato cinicamente, come scudi umani, i bambini e i malati, sostenendo che gli asili nido e gli ospedali, compresi quelli di prossimità, sarebbero stati penalizzati dalla modifica del piano. La sinistra ancora una volta è stata smentita dai fatti. Questi si chiamano serietà e risultati", ha concluso. (Rin)