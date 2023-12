Energia: da Engie un docufilm sul parco eolico e quello agrivoltaico siciliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il futuro di tutti noi: Viaggio in Sicilia alla scoperta dell'energia del sole e del vento" è il titolo del docufilm realizzato da Engie, player mondiale del comparto energetico e leader nella decarbonizzazione, in collaborazione con la casa di produzione Visionaria Film, in programmazione sul canale televisivo Focus (Mediaset, canale 35) a partire dalle 23 del 14 dicembre. Engie ha filmato, per quasi due anni, tutti i passaggi di costruzione del parco eolico di Elimi e del più grande parco agrivoltaico realizzato in Italia, entrambi situati tra Marsala e Mazara del Vallo. Il racconto televisivo, grazie all'effetto delle immagini e alle testimonianze di ingegneri e tecnici specializzati che hanno lavorato alla realizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, semplifica i complessi iter di costruzione degli impianti eolici e fotovoltaici. Sin dalle prime immagini viene offerta una panoramica sulle procedure di avvio, assemblaggio e messa in sicurezza degli impianti eolici del sito di Elimi. (segue) (Com)