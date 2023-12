Energia: da Engie un docufilm sul parco eolico e quello agrivoltaico siciliani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'ultimo, in linea con l'ambizioso obiettivo di raggiungere il livello di 2 GW di potenza installata entro il 2030, rappresenta un innovativo esempio di sviluppo delle energie rinnovabili, un'eccezionale opportunità di contrasto alla crisi energetica e un'opportunità di investimento nel territorio siciliano. Il docufilm racconta, inoltre, l'innovazione del parco agrivoltaico di Mazara del Vallo, costruito su 115 ettari di terreno e dotato di una tecnologia di ultima generazione: 122 mila pannelli solari bifacciali montati su inseguitori monoassiali consentono, infatti, di catturare dai terreni circostanti sia la luce diretta che quella riflessa, agevolando in questo modo la produzione di energia. L'uso di pannelli solari bifacciali e di inseguitori minimizza l'area necessaria per l'impianto fotovoltaico e massimizza l'efficacia per la destinazione agricola. Per la costruzione dell'impianto di Mazara del Vallo sono state impiegate 150 persone. Nel parco agrivoltaico di Mazara del Vallo sono coltivate principalmente colture foraggere oltre a viti, lavanda e piante aromatiche e officinali. L'impianto garantisce la salvaguardia del paesaggio rurale e della biodiversità e assicura una ricaduta positiva anche per le realtà agricole locali coinvolte nella gestione delle coltivazioni. (Com)