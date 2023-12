Imprese: Cdp e Infn firmano protocollo d’intesa a sostegno della ricerca nelle aziende italiane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Simone Aibino, Responsabile Innovazione, Digitalizzazione e Progetti Speciali di Cdp dichiara: “Sostenere l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare nella realizzazione di un programma volto a colmare la distanza tra ricerca e innovazione è per noi un'importante opportunità per rafforzare il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti come Istituto Nazionale di Promozione. L’Italia presenta un divario significativo fra l’eccellente qualità della sua ricerca scientifica e l’effettiva trasformazione di questo patrimonio in progettualità innovative di prodotti e servizi competitivi. Con questa collaborazione, facendo leva sul ruolo di Advisory Partner del Programma InvestEU, intendiamo mettere a disposizione dell’INFN le nostre competenze in ambito di innovazione, tech-transfer e venture capital, promuovendo così azioni di sostegno mirate a massimizzare l'impatto dell'INFN e di tutto l’ecosistema di Ricerca e Sviluppo sulla società e l’industria del Paese”. (Com)