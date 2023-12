Ue: Puigdemont critica Sanchez per non aver promosso il catalano durante presidenza turno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente catalano ed eurodeputato, Carles Puigdemont, ha criticato il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, per non aver promosso il catalano come lingua dell'Ue durante il semestre di presidenza. "Milioni di europei la cui lingua madre è il catalano non possono esercitare i diritti fondamentali nella nostra lingua perché l'Europa dei popoli che lei avrebbe dovuto difendere durante la sua presidenza non ci include se parliamo catalano", ha detto il leader indipendentista. "La nostra libertà di espressione in quest'aula vale meno della sua. Presidente Sanchez, le opportunità devono essere colte quando si presentano, se vengono ignorate per paura o incapacità, le conseguenze non sono mai piacevoli", ha aggiunto l'ex presidente della Catalogna. (Spm)