Sicurezza: R. La Russa, controlli straordinari in Lombardia proseguiranno nelle prossime settimane

- 4.436 veicoli controllati, 879 verbali per violazioni al Codice della Strada, 44 tra fermi e sequestri e 62 patenti ritirate. Inoltre, 2.143 conducenti sottoposti a test alcolemico di cui 45 positivi e 66 ai controlli antidroga tra i quali 4 positivi. È il bilancio del secondo fine settimana di controlli straordinari effettuati sulle strade della Lombardia, nell'ambito dell'iniziativa "Dicembre in Sicurezza". L'operazione prevede attività di controllo nelle ore serali e notturne per ridurre l'incidentalità stradale da parte degli operatori dei 59 Comandi capofila (in rappresentanza dei circa 200 enti coinvolti) che hanno aderito al progetto. "Questa iniziativa - ha affermato l'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa - è possibile grazie ai 410 mila euro stanziati da Regione Lombardia in aggiunta ai fondi ordinari. I controlli straordinari proseguiranno nelle prossime settimane, perché è fondamentale cercare di prevenire situazioni che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini". Sono 59 i Comandi capofila (in rappresentanza dei circa 200 enti coinvolti) che hanno sottoscritto l'accordo. Nello specifico, di seguito i 46 che hanno svolto le attività straordinarie nello scorso fine settimana. Agrate Brianza, Besozzo, Bollate, Borgosatollo, Broni, Busto Arsizio, Cassina De' Pecchi, Chiavenna, Cologno Monzese, Comunità Montana della Valle Sabbia, Cormano, Corsico, Crema, Curtatone, Garbagnate Milanese, Giussano, Godiasco, Gravedona ed Uniti, Induno Olona, Iseo, Legnano, Leno, Limbiate, Magenta, Mantova, Marchirolo, Mazzano, Paderno Dugnano, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Provincia di Brescia, Rezzato, Rovato, San Donato Milanese, San Giorgio Bigarello, San Giuliano Milanese, Saronno, Scanzorosciate, Sesto Calende, Sesto San Giovanni, Sondrio, Unione Valtenesi, Usmate Velate, Vigevano e Voghera. (Com)