Imprese: dal 12 al 16 gennaio torna la Milano Fashion Week Men's Collection

Dal 12 al 16 gennaio, tra debutti e grandi nomi, torna la Milano Fashion Week Men's Collection autunno/inverno 2024/2025. Il calendario, che prevede 27 sfilate tra fisiche e digitali, 39 presentazioni e otto eventi, è stato presentato oggi a Palazzo Giureconsulti dal Presidente della Camera nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa, e da Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico con delega alla Moda e Design del Comune di Milano. Tante le novità, dal debutto in passerella di Stone Island al ritorno in calendario di Fendi e Gucci, ma anche eventi come l'inaugurazione il 12 gennaio alla Triennale della mostra di Kiton "Tailoring school. A journey into education". "Creatività, innovazione, qualità e sostenibilità sono le leve principali per il continuo sviluppo del sistema della moda italiana - ha commentato il presidente di CNMI Carlo Capasa -. Il calendario della Fashion Week che presentiamo oggi si rivela ricco di appuntamenti che dimostrano il primato italiano nella moda maschile. Le previsioni di chiusura dell'anno 2023 segnano per l'industria della moda italiana una crescita del fatturato del 4 per cento, per un totale di circa 103 miliardi di euro. Il 20 per cento del fatturato abbigliamento e accessori, pari a 11 miliardi, è rappresentato dalle collezioni maschili, in crescita del 5 per cento rispetto allo scorso anno. Si tratta di segnali incoraggianti e di una conferma della forza dei nostri brand e del Made In Italy nel mondo".