Imprese: dal 12 al 16 gennaio torna la Milano Fashion Week Men's Collection (2)

- "Milano torna a essere la casa della moda con la prossima Fashion week men's collection di gennaio - ha aggiunto l'assessora Alessia Cappello -. Un calendario fitto di appuntamenti, tra sfilate, presentazioni ed eventi per raccontare la creatività e lo stile delle più prestigiose maison e di stilisti emergenti, ma anche un'occasione per promuovere le straordinarie eccellenze artigianali italiane, simbolo di tradizione e allo stesso tempo sempre più orientate verso l'innovazione e la responsabilità ambientale e sociale. Valori in armonia con l'identità di Milano e il suo impegno per il futuro. Anche per questa edizione siamo al fianco di CNMI veicolando la campagna di comunicazione in tutta la città, del resto la moda rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita economica, l'occupazione e la reputazione internazionale di Milano, mai così attrattiva come in questo ultimo anno". Come sempre incentrata sulla narrazione dei luoghi iconici della città, la nuova campagna realizzata da CNMI, Comune di Milano e Yes Milano, è stata scattata dal fotografo Carmine Romano nella Metropolitana di Milano M3 Missori con il coinvolgimento di ATM (Azienda Trasporti Milanesi). La campagna sarà veicolata sugli schermi e attraverso le affissioni del Comune di Milano dall'8 al 16 gennaio. (Com)