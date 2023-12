© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni a Donald Tusk per il suo nuovo mandato come primo ministro della Repubblica di Polonia", scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Rinnovando i sentimenti di amicizia tra le nostre nazioni, gli auguro buon lavoro in attesa di incontrarlo domani al Consiglio europeo a Bruxelles", conclude. (Rin)