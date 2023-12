Cina: effettuati 3,6 miliardi di viaggi ferroviari individuali da gennaio a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha registrato un totale di 3,56 miliardi di viaggi ferroviari individuali nei primi tre trimestri del 2023, più del doppio rispetto allo stesso periodo nello scorso anno. È quanto si apprende dai dati pubblicati dall'operatore ferroviario statale China Railway. Nel periodo di riferimento, il numero medio di convogli per passeggeri operativi su base giornaliera è ammontato a 9.638, con un incremento del 52 per cento su anno. Alla fine del mese scorso, la rete ferroviaria cinese ha superato i 155.500 chilometri, di cui 43.700 costituiti da tratte ad alta velocità. Da gennaio a novembre, inoltre, gli investimenti in immobilizzazioni nel settore sono aumentati del 7,4 per cento su anno, attestandosi a circa 90 miliardi di dollari. (Cip)