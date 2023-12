Lavoro: Istat, occupati in crescita nel terzo trimestre, sono soprattutto over 50

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre 2023 prosegue la crescita tendenziale del numero di occupati (481 mila, +2,1 per cento in un anno), iniziata nel secondo trimestre 2021. Nonostante l’aumento coinvolga anche i giovani di 15-34 anni (+81 mila, +1,5 per cento), si concentra tra gli individui ultracinquantenni: +440 mila tra chi ha fino a 64 anni e + 72 mila tra i 65-89enni (+5,3 per cento e 10,4 per cento rispettivamente); al contrario, il numero di occupati 35-49enni diminuisce (-111 mila, -1,3 per cento). Lo rileva l'Istat nel rapporto sul mercato del lavoro. Il tasso di occupazione, invece, aumenta per tutte le classi di età – sebbene con intensità diversa (+0,8 punti sia per i giovani di 15-34 anni sia per adulti 35-49 e +2,3 punti per i 50-64enni) – a indicare come la diminuzione degli occupati tra gli adulti di 35-49 anni sia dovuta alla dinamica demografica negativa: la popolazione in questa fascia d’età è fortemente diminuita (-2,3 per cento in un anno), a fronte di una sostanziale stabilità di quella tra i 15-34enni (-0,3%) e di un aumento di quella con almeno 50 anni (+1,4 per cento tra i 50-64enni e +1,0 per cento tra i 65-89enni). Il tasso di occupazione, essendo il rapporto tra il numero di occupati e la popolazione residente, può infatti aumentare anche quando il numero di occupati diminuisce, se tale diminuzione è meno marcata di quella della corrispondente popolazione. (segue) (Rin)