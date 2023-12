Ue: Magi, su Draghi Meloni comica, degna dei migliori cinepanettoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente Giorgia Meloni ha trovato un lavoro adatto a lei: la comica. La battuta su Draghi che all’estero va solo a farsi i selfie e non porta a casa nulla mentre lei invece raggiunge importanti risultati internazionali, è degna dei migliori cinepanettoni", scrive su X il segretario e deputato di +Europa, Riccardo Magi. "D’altronde sui migranti l’accordo con la Tunisia è già carta straccia, sui Cpr in Albania persino Rama ha detto che servono solo alla propaganda di Meloni, la lotta terracquea agli scafisti ha portato al record di sbarchi e quel che rimane del Pnrr è opera di Draghi. Capisco il nervosismo della premier: l’eventuale leadership di Draghi in Europa smonterebbe quotidianamente e puntualmente il castello di fandonie made in Italy che ha costruito", conclude. (Rin)