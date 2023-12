Tunisia: smantellata rete per migrazione irregolare in Russia e Serbia verso Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stata smantellata in Tunisia una rete di trafficanti di esseri umani, implicati anche nel contrabbando di denaro attraverso criptovalute, nell'ambito delle indagini per contrastare i soggetti coinvolti nell'organizzazione di operazioni di migrazione irregolare dalla Tunisia verso i paesi europei, con rotte attraverso la Russia e la Serbia. Durante le operazioni, le unità del Dipartimento di intelligence e ricerca della Guardia nazionale di Tunisi sono riuscite ad arrestare otto persone, di cui tre stranieri. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato diverse somme di denaro, sia in valuta locale che straniera, per un totale di circa 55 mila euro. Secondo quanto riportato dal sito web d’informazione "Tunisie numerique," gli indagati sono stati trattenuti in carcere e dovranno rispondere di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, tratta di esseri umani e riciclaggio di denaro. (Tut)