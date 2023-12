Nucleare: Pichetto, non in programma costruzione di centrali, impegno sulla fusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi non abbiamo nel programma la costruzione di centrali nucleari. Quelle di oggi sono di terza generazione e ci si impiega 14 anni” per realizzarle “qualora ci fosse un cambiamento di programma di governo”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto, ai microfoni di Radio1 parlando del nucleare. “C’è un grande impegno sulla fusione come ribadito dalla premier e poi un'attenzione e una partecipazione nella ricerca e nella sperimentazione sulla quarta generazione”, ha spiegato. “Sono convinto che saranno i privati a proporlo, un meccanismo come nei grandi e piccoli impianti fotovoltaici, dove ci sarà un ruolo dello Stato si autorizzazione e di compartecipazione”, ha spiegato Pichetto.(Rin)