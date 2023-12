Viabilità: diramazione Roma nord, chiuso per 1 notte tratto allacciamento Gra-Settebagni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 14 alle 5:00 di venerdì 15 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con il Grande raccordo anulare di Roma (Gra) e Settebagni, verso la A1 Milano-Napoli. Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio "Salaria est", situata nel suddetto tratto. In alternativa si consiglia di percorrere la Ss4 Salaria ed entrare sulla Diramazione Roma nord attraverso lo svincolo di Settebagni. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia. (Com)