Pavia: Greco (Sappe), due agenti presi a testate da un detenuto al carcere "Torre del gallo"

- Folle e assurda violenza, ieri pomeriggio, nella Casa circondariale di Pavia. "Colpa della scelleratezza di un detenuto, che si è reso protagonista di una vile e proditoria aggressione nella struttura di Torre del Gallo", riferisce Alfonso Greco, segretario regionale per la Lombardia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. "Un vice Sovrintendente di Polizia Penitenziaria, che aveva mansioni di responsabile della Sorveglianza Generale, e un altro appartenente ai Baschi Azzurri, preposto del Padiglione C, sono stati presi a testate da un detenuto extracomunitario e sono poi stati condotti al pronto soccorso dell'ospedale di Pavia. La protesta è iniziata nel pomeriggio, quando alcuni detenuti hanno dato fuoco a materassi e suppellettili, sembrerebbe per rimostranze contro la chiusura custodiale avvenuta di recente. Le operazioni di rispristino si sono poi concluse in serata e sempre grazie al personale di Polizia Penitenziaria di Pavia si è ripristinato l'ordine e la sicurezza. Fortunatamente non ci sono stati altri feriti o intossicati". (segue) (Com)