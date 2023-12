Imprese: Mediaset, al via campagna natalizia 2023 “L’amore non ha bisogno di parole”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in onda da oggi la campagna natalizia 2023 di auguri Mediaset. In un contesto storico caratterizzato da conflitti e realtà drammatiche, Mediaset ha scelto di mostrare abbracci tra persone, senza aggiungere altro. Il claim della campagna è: “L’amore non ha bisogno di parole. Auguri di tanto amore”. Tutti gli abbracci utilizzati negli spot sono di cronaca reale, ripresi in Ucraina (a Kherson e Donetsk), Israele (a Ramat Gan), Palestina (a Hebron) e Kenya (a Mandera). La campagna è stata ideata e realizzata dalla Direzione Creativa Mediaset, con a capo Mirko Pajè. (Com)