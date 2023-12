Cop28: Pichetto, Al Jaber personaggio interessante e di altissimo livello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Jaber, presidente della Cop28, “è un personaggio interessante, di altissimo livello che ha svolto un ruolo anche spettacolare quando ha convocato tutti nel giro di 15 minuti, in una riunione di 200 Paesi, tutti seduti in cerchio”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto, ai microfoni di Radio1 parlando della Cop28. “Ero in un bilaterale con sua altezza, il principe saudita, e ho avuto la comunicazione di una convocazione informale di tutti e 200 i Paesi. Ci siamo trovati in questo grande salone con lui che, forse in modo un po’ messianico, ha chiesto e fatto appello al dovere e all’impegno che in fondo abbiamo ritrovato nel documento di poche ore fa”, ha aggiunto il ministro. (Rin)