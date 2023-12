Ue: Borghi (Iv), Meloni ancora lontana dal prestigio di Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La presidente Meloni si è innervosita alla Camera, dicendo che non si fa la politica estera con una foto. Sarà. Ma la verità della foto di Draghi con Macron e Scholz sul treno per Kiev, che la premier non digerisce, stava nel valore simbolico, il prestigio dell'Italia che viaggiava primus inter pares tra i grandi per portare solidarietà a un popolo aggredito. Quel prestigio che per Meloni e per il suo governo è ancora lungi dall'essere conseguito". Lo ha detto il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia viva al Senato, durante la discussione generale sulle comunicazioni del presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre. "Da che parte sta questo governo e dove vuole portare l'Italia? - si è chiesto Borghi -. Quale idea di Europa vuole portare avanti? L'idea di Wilders, l'amico del vice premier Salvini che non vuole aiutare l'Italia? O quella del suo amico Abascal, che si appresta ad ospitare e dice di voler appendere Sanchez a testa in giù? O ancora del suo amico Orban, che non vuole l'Ucraina nell'unione e guida una fronda sovranista che fa sorridere il Cremlino?". (Rin)