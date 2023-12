Napoli: domani conferenza stampa sul progetto "Rivelazioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 14 dicembre, alle 11.30, a Palazzo Cavalcanti, in via Toledo 348, sarà presentato il progetto "Rivelazioni", finanziato dalla Regione Campania con Poc 2014-2020 "Piano strategico per la cultura e i beni culturali 2022" e promosso dall'assessorato al Turismo e alle attività produttive del Comune di Napoli. Interverranno l'assessore al Turismo e alle attività produttive Teresa Armato, l'assessore regionale al Turismo Felice Casucci, e Diego Giuliano, manager di Gabbianella Club. (Ren)