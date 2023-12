Lazio: Valerio De Paolis nominato direttore regionale Confagricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confagricoltura Lazio riparte e punta a crescere per rappresentare al meglio le esigenze degli operatori del settore. Nelle settimane scorse l’organizzazione ha provveduto alla nomina del nuovo direttore regionale del Lazio, Valerio De Paolis, che fa seguito all’elezione dei mesi scorsi del presidente Antonio Parenti e dei vicepresidenti, Orsola Balducci e Stefania Di Stefano. Lo comunica in una nota Confagricoltura Lazio. Valerio De Paolis - prosegue la nota - dottore in Scienze Agrarie e Ambientali, già direttore di Confagricoltura Sicilia, vanta una consolidata esperienza in attività di coordinamento, assistenza tecnica, monitoraggio, analisi e valutazione di Programmi cofinanziati dalla Ue e una profonda conoscenza del settore agricolo. Con la nomina del direttore - conclude la nota - Confagricoltura Lazio completa dunque l’organigramma direttivo con l’ambizione di estendere la rete di rappresentanza degli operatori nel territorio laziale e rappresentare al meglio le loro esigenze in tutti i tavoli istituzionali e di settore. (Com)