Superbonus: Tosi (FI), è un costo per il Paese, eventuali proroghe vanno condivise

- Il Superbonus "rappresenta un costo per il Paese, eventuali proroghe vanno condivise e pensate anche nella logica dell'Unione europea, dove tengono monitorati i nostri conti, per questo non se ne parlerà con la manovra ma forse con altri provvedimenti, tipo il milleproroghe. Giorgetti è stato chiaro, ha un costo di 110 miliardi in cinque anni e non è sostenibile oltre". Lo dichiara ad "Agorà" il deputato di Forza Italia, Flavio Tosi. (Rin)