Romania: tasso di inflazione annuo sceso al 6,72 per cento nel novembre 2023

- Il tasso annuo di inflazione In Romania è sceso a novembre al 6,72 per cento, dall'8,07 per cento di ottobre, mentre i prezzi dei beni alimentari sono aumentati del 6,84 per cento, dei beni non alimentari del 5,08 per cento e dei servizi dell'11,18 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica con un comunicato. "L'indice dei prezzi al consumo a novembre 2023 rispetto a ottobre 2023 era del 99,99 per cento. Il tasso di inflazione da inizio anno (novembre 2023 rispetto a dicembre 2022) era del 6,3 per cento. Il tasso annuo di inflazione a novembre 2023 rispetto a novembre 2022 è stato del 6,7 per cento. Il tasso medio di variazione dei prezzi al consumo negli ultimi 12 mesi (dicembre 2022 - novembre 2023) rispetto ai 12 mesi precedenti (dicembre 2021 - novembre 2022) è stato dell'11,2 per cento", precisa l'Istituto. (Rob)