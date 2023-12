Russia: Lavrov, servizi speciali pronti a prevenire interferenza Usa nelle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi speciali russi stanno monitorando la situazione per evitare la possibile interferenza degli Stati Uniti nelle elezioni presidenziali in Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nel corso di una conferenza stampa. "Di questo problema se ne occupano anche i servizi speciali che monitorano il coinvolgimento illegale nei nostri processi interni", ha affermato il diplomatico. Il ministro ha aggiunto che la Russia "non ha nulla da nascondere". "Quando identifichiamo questi tentativi, li presentiamo a tutto il mondo, in questo caso non sono richieste proteste diplomatiche speciali. Gli statunitensi sanno perfettamente (...) che non è accettabile", ha proseguito Lavrov. (Rum)