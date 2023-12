Spagna: Sanchez, Ue ha guadagnata grande alleato con governo progressista a Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa ha guadagnato un grande alleato per i prossimi quattro anni con un governo progressista in Spagna. Lo ha detto il capo dell'esecutivo spagnolo, Pedro Sanchez, nel suo intervento alla sessione plenaria del Parlamento europeo per tracciare il bilancio del semestre di presidenza del Consiglio dell'Ue che terminerà il 31 dicembre prossimo. "Il 23 luglio (giorno delle elezioni generali) i cittadini spagnoli dovevano decidere tra un progetto della destra e dell'estrema destra che voleva abolire buona parte degli avanzamenti sociali, economici e ambientali promossi negli ultimi anni e applicare le ricevette neoliberali che tanto dolore hanno provocato durante la scorsa crisi finanziaria", ha detto Sanchez. "L'altra opzione era quella di una coalizione progressista che nonostante le differenze condivideva il desiderio di continuare ad avanzare e a consolidare il progetto europeo puntando sulla giustizia sociale, la dignità del lavoro, la tolleranza, il femminismo, la transizione verde e digitale", ha proseguito il leader socialista. "Questo governo continuerà sempre a difendere l'Europa, i suoi valori e i suoi principi. E la leadership che abbiamo esercitato durante la presidenza di turno dell'Ue è una buona dimostrazione di tutto questo", ha detto Sanchez. (Spm)