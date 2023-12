Germania: istituto Iw, rischio recessione per due anni consecutivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania rischia una recessione per due anni consecutivi, con il Pil che dovrebbe contrarsi dello 0,5 per cento nel 2024 dopo la stessa flessione nel 2023, secondo le previsioni dell'Istituto dell'economia tedesca di Colonia (Iw). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il Paese è stato in recessione per due anni di seguito “soltanto una volta negli ultimi 70 anni, nel 2002 e nel 2003”. Ora, per il direttore dell'Iw Michael Huether, “il governo federale ha contribuito in maniera decisiva a questa crisi”. L'economista ha aggiunto che l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz “deve dimostrare la propria capacità di agire in politica di bilancio”, con l'economia tedesca “assolutamente dipendente dagli stimoli agli investimenti”. (Geb)