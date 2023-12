Cisgiordania: fonti stampa, attacchi forze Israele a Jenin vanno avanti da oltre 29 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi delle Forze di difesa israeliane (Idf) a Jenin, e in particolare nel campo profughi della città della Cisgiordania, vanno avanti da oltre 29 ore. Lo ha reso noto l'emittente panaraba satellitare di proprietà qatariota "Al Jazeera", secondo cui le Idf hanno circondato una casa, intimando agli occupanti di andarsene ed effettuando almeno un arresto. La Società dei prigionieri palestinesi ha dichiarato che "finora potrebbero essere stati arrestati fino a 100 palestinesi nel corso dell'incursione, e circa 30 di quelli inizialmente detenuti potrebbero essere stati rilasciati". Le incursioni delle Idf sono in corso in tutta la Cisgiordania, nelle città di Nablus, Hebron, Betlemme e nella periferia di Ramallah, secondo "Al Jazeera". (Res)