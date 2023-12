Ucraina: premier di Estonia e Finlandia, proseguire sostegno a Kiev, lotta per la libertà prevalga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre l’Ucraina continua a lottare per la libertà contro la brutale aggressione della Russia, il mondo libero deve mantenere la rotta e mantenere un sostegno incrollabile al Paese. È quanto si legge in un articolo pubblicato sull’edizione europea di “Politico” e firmato dalla premier estone Kaja Kallas e dall’omologo finlandese Petteri Orpo. “Innanzitutto, ciò di cui abbiamo bisogno è un impegno di risorse militari a lungo termine nei confronti dell’Ucraina”, scrivono i due primi ministri, ricordando che “la resistenza dell’Ucraina è stata fortemente rafforzata dal sostegno sia europeo che statunitense. Insieme, la comunità transatlantica ha fornito al Paese assistenza militare, umanitaria ed economica, imponendo al tempo stesso alcune delle sanzioni più dure mai viste contro la Russia”. Tuttavia, sottolineano Kallas e Orpo, “la strategia della Russia, nel frattempo, si basa sulla speranza che saremo noi i primi a stancarci” e, per questo motivo, “è giunto il momento di dimostrare che questa non è la strategia vincente”. Oggi, scrivono i due premier, “in Ucraina è in gioco l’idea stessa di libertà, qualcosa che la Russia e le altre autocrazie temono e vogliono distruggere. La Russia vuole cancellare l’Ucraina come stato sovrano e ridisegnare i confini dell’Europa con la forza militare. Non bisogna permettere che questa visione di ‘sicurezza’ prevalga”. (segue) (Res)