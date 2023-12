Ucraina: premier di Estonia e Finlandia, proseguire sostegno a Kiev, lotta per la libertà prevalga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Kallas e Orpo, infatti, “la pace alle condizioni della Russia non significherebbe pace in Europa. Rafforzerebbe il nazionalismo e l’imperialismo russo, e i regimi autoritari a livello globale imparerebbero che il mondo libero è debole e privo di resistenza, il che porterebbe a ulteriori conflitti. Quindi, sostenere l’Ucraina non significa solo sostenere l’Ucraina. Fondamentalmente, si tratta di difendere i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, comprese l’integrità territoriale e la sovranità, ovvero il diritto di esistere come Paese”. Per questo motivo, secondo i due primi ministri, “il messaggio è chiaro: sostenere l’Ucraina non riguarda solo i nostri valori e la nostra sicurezza europei, è anche una questione di valori universali e di sicurezza globale. Il prezzo che paghiamo per sostenere l’Ucraina nei suoi sforzi per sconfiggere l’imperialismo russo è piccolo rispetto a quello che accadrebbe se l’aggressione dovesse dare i suoi frutti adesso”. Kallas e Orpo, quindi, esortano “in occasione del Consiglio europeo di questa settimana, è fondamentale dare una dimostrazione risoluta di incrollabile sostegno a lungo termine all’Ucraina. Gli occhi del mondo sono puntati su di noi e, in questo momento critico, le nostre azioni devono rispecchiare le nostre parole”. (Res)