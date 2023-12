Ucraina: Zelensky, nuovi attacchi russi dimostrano importanza di accordi raggiunti con Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'omologo statunitense Joe Biden hanno concordato ieri di aumentare il numero di sistemi di difesa aerea in Ucraina, e l'odierno attacco missilistico russo "ha dimostrato quanto sia importante questa decisione". Lo ha scritto sul proprio canale Telegram lo stesso Zelensky, commentando gli ultimi attacchi russi lanciati nella notte contro il territorio ucraino. "Continueremo a lavorare, aumentando la nostra capacità di protezione. E abbiamo già nuovi accordi potenti. Stiamo lavorando per accelerare le consegne", ha affermato il leader ucraino. "E la Russia ha ancora una volta confermato il suo titolo di vergognoso Paese che lancia missili di notte, colpendo quartieri residenziali, asili nido e infrastrutture energetiche in inverno", ha proseguito Zelensky, sottolineando che "ci sarà una risposta" a questi attacchi. (Kiu)