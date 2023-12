Bologna: lavoratori sfruttati senza sosta per 14 ore, quattro imprenditori arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’esito di articolate indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Bologna sullo sfruttamento del lavoro e l’evasione contributiva e tributaria, nella provincia felsinea e nelle zone limitrofe, i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Bologna hanno arrestato quattro imprenditori del settore tessile di nazionalità sinica, che si avvalevano di prestanome per la gestione “di fatto” di almeno otto tra ditte individuali e società. Sono stati inoltre sottoposti a sequestro quattro opifici, dislocati a Bentivoglio, Granarolo dell’Emilia e Rovigo - dove avveniva l’impiego dei lavoratori stranieri - i macchinari e gli automezzi per la lavorazione e il trasporto della merce, oltre a somme di denaro, titoli, auto di lusso (Porsche, Audi e Bmw) e una villa con piscina nella disponibilità degli arrestati, per un valore complessivo di oltre cinque milioni di euro. Coinvolti anche i responsabili della produzione di un noto marchio del pronto moda “made in Italy” con sede nella bassa bolognese, destinatari del divieto di esercitare attività imprenditoriali ovvero di assumere uffici direttivi di imprese operanti nel settore dell’abbigliamento. La stessa società bolognese, che aveva affidato ingenti commesse agli imprenditori arrestati, è stata destinataria di sequestri preventivi per ulteriori cinque milioni di euro. (segue) (Rin)