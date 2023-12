Bologna: lavoratori sfruttati senza sosta per 14 ore, quattro imprenditori arrestati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso delle indagini sono stati altresì monitorati gli accessi ispettivi condotti dalle competenti polizie locali, Ispettorato del Lavoro e Asl in alcuni degli opifici interessati, che hanno portato al rinvenimento di 16 clandestini e fornito ulteriori elementi di riscontro all’ipotesi investigativa iniziale. Il “risparmio di spesa”, derivante dalla situazione di sfruttamento osservata, si è tradotto in guadagni illeciti da parte degli imprenditori cinesi e dell’impresa committente - sotto forma di bassi costi di approvvigionamento - determinando la necessità di adottare conseguenti misure cautelari. L’attività condotta dalla Guardia di Finanza di Bologna, sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, testimonia l’impegno congiunto nel contrastare le più gravi forme di sfruttamento e prevaricazione, a tutela del mercato del lavoro, dei distretti industriali e del “made in Italy”, al fine di disincentivare ogni forma di distorsione della concorrenza a salvaguardia dell’imprenditoria rispettosa delle regole nonché dei diritti dei lavoratori. Tale risultato evidenzia, altresì, la proficuità della collaborazione tra diversi attori istituzionali, che hanno sottoscritto lo scorso 23 giugno il “Patto a tutela dell’economia legale e dei Distretti Industriali”, promosso dal Comando Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza al fine di rendere più incisiva, competitiva e compartecipativa la tutela economico-finanziaria del territorio regionale. (Rin)